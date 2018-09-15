GARAGE SALE
SATURDAY, SEPTEMBER 15th, 2018, 8 a.m. to 3 p.m.
65 KRAUS ROAD, BARRIE
FOR SALE:
– MAYTAG under counter DISHWASHER
– QUEEN SIZE METAL DESIGNER HEADBOARD AND FRAME
– GARBAGE COMPACTOR
– TV – OLDER BUT WORKS WELL
– SOFA, NAVY, CREAM, PINK WITH MATCHING VALANCES
– 2 LAZY BOY RECLINERS – SOFT – BURGANDY
– STANDING JEWELLRY BOX – DRAWERS AND SIDES OPEN FOR CHAINS ETC.
– WALL MIRRORS
– FRAMED PAINTINGS
– CYPRUS WALL CLOCK
– DOLL COLLECTION
– BOSSOM FACE COLLECTION
– CRYSTAL GLASSES, VARIOUS DISHES FOR ENTERTAINING
– EXECUTIVE DESK PAD WITH ASSESSORIES – MARBLE
– BEAUTIFUL BOOK ENDS
– TIFFANY HANGING LAMPS
– LADY’S GOLF BAG AND CLUBS
– ANTIQUE CLOVERLEAF TABLE
– MENS SKATES – SIZE 10
– BREADMAKER
– ELECTRIC FRYING PAN
– SHOWTIME “SET IT AND FORGET IT”
– ELEGANT BRIEFCASE (LADIES)
– LADDERS AND VARIOUS TOOLS
– GARDENING ITEMS
– VARIOUS OTHER ITEMS – TOO MANY TO LIST