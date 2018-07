Meet the People Vying for Your Vote this Fall in Barrie

Mayors Race

Ram Faerber 705-791-0305 marzena.milczach@hotmail.com

Jeff Lehman facebook.com/4More4Jeff

Ward 1 Councillor

Ward 2 Councillor

Keenan Aylwin 705-321-8505 www.keenan.ca

Richard Forward 705-229-6142 richardforward.ca

Yolanda T. Gallo 705-241-5488 YgalloForWard2@gmail.com @GalloYo

Rose Romita 705-722-7763 www.roseromita.com

Ward 3 Councillor

Ward 4 Councillor

Daniel Boucher 647-297-8839 danbouch80@hotmail.com @bouchjr

Bryan Harris 705-718-3227 www.bryanharrisward4.ca

Barry Ward 705-737-0318 www.barryward.ca

Ward 5 Councillor

Harry AhmedJuly 705-241-9455 facebook.com/Harryfor5

Brandon Cassidy 705-229-9713 bmcone777@gmail.com

Peter Silveira

Robert Thomson 705-500-1780 @RTForward5 RobertThomsonforfive

Ward 6 Councillor

Natalie Harris 705-816-5576 votenatalie.ca

Colin Nelthorpe www.colinnelthorpe.com

Micheline Robichaud MichelineinBarrie.com

Steve Trotter

Ward 7 Councillor

Gary Harvey 705-321-0089 www.garyharvey.ca

John McEachern 705-796-6764 jwm87@hotmail.com

Bonnie North 705-252-8900 bonnienorth.ca

Andrew Prince 705-500-6078 www.VotePrince.ca

Ward 8 Councillor

Jim Harris 705-721-4418 facebook.com/voteJimforWard8

Brian Miller 705-721-9474 https://brianmillerforward8.wixsite.com/brianmillerforward8

Shelly Skinner shellyforward8@ca

Brad Thompson 705-725-3982 brad.a.thompson@hotmail.com

Ward 9 Councilor

Acclaimed

Sergio Morales www.vision4Ward9.ca

Ward 10 Councillor

Peter Culyer 705-309-5680 www.barrieward10.ca

Mike McCann 647-688-9908 mike@sunflowsolar.ca

John Olthuis 705-417-3266 johnwardten@gmail.com @JohnOlthuis

Member, Simcoe County District School Board,

Representing Wards 1, 2, 3

Gillian MacLean 705-737-2533 gmaclean68@gmail.com

David William O’Brien 705-721-6456 davidwilliamobrien2018@gmail.com

Neli Trevisan 705-331-2634 nelitrevisantrustee.com

Amanda Trinacty 705-331-7848 facebook.com/amanda.trinacty

Member – Simcoe County District School Board,

Representing Wards 4, 5, 6

Beth Mouratidis 705-739-4739 beth.mouratidis@yahoo.ca

Mike Washburn 705-717-8304 www.washburnforbarrie.com

Member, Simcoe County District School Board,

Representing Wards 7, 8, 9, 10

Derek Dath 647-238-2263 facebook.com/DerekDathforSCDSBTrustee

Heidi MacNeil 705-436-5979 kids2four@rogers.com

Ajmal Noushahi 705-795-9581 @ajmal4schools facebook.com/ajmalnoushahiforschools

David Quigley 416-729-9401 david.mj_quigley@hotmail.com

Lisa-Marie Wilson 705-791-5954 lisamarie@live.ca

Member, Simcoe Muskoka Catholic District School Board,

Representing Wards 1, 2, 3, 4, 5

Nathaniel Brown 705-896-9326 natebtown@gmail.com

Robert Matthew LeCollier 705-725-5505 lecollier1983@gmail.com

Paul Rasiulis 705-721-5740 rasiulis@rogers.com

Member, Simcoe Muskoka Catholic District School Board,

Representing Wards 6, 7, 8, 9, 10

Andrew Hall 705-795-1205 alter.hall1812@gmail.com

Maria Hardie 705-896-9395 hardie.maria@gmail.com

Corey James Henderson 705-321-8419 coreyhenderson@gmail.com

Member, Conseil scolaire catholique MonAvenir

One to be elected representing the area defined as Region of Simcoe-Muskoka

Ryan Malenfant

Claire Thibideau 705-309-7295 claire24@live.ca

Member, Conseil scolaire Viamonde (formerly Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest), Sector 5

One to be elected representing the Counties of Bruce, Grey, Simcoe & Dufferin