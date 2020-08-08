BERNADETTE CONNORS BOAT TOUR
Bernadette Connors Entertains Lake Simcoe
JOIN BERNADETTE AND HER BAND AS THEY ROCK THE LAKE
- SIBBALD POINT 11am
- DE LA SALLE BEACH 12:30pm
- KEMPENFELT BAY 2:30pm
- FRIDAY HARBOUR 5pm
- RAMADA INN JACKSON POINT 7pm
GET IN YOUR BOAT AND FOLLOW US AROUND OR SHOW UP AT ANY OF THE ABOVE LOCATIONS AND WATCH FROM THE SHORE.
BE PART OF THIS EXCITING AND UNIQUE EVENT
JOIN THE PARTY CD LAUNCH
AT 7PM THE BOAT WILL PULL INTO THE BAY IN JACKSON POINT DIRECTLY IN FRONT OF THE RAMADA INN TO ENTERTAIN EVERYONE THAT GATHERS ON THE LAWN. FOOD AND DRINKS ARE AVAILABLE FOR PURCHASE ON THE HOTELS PATIO. (NO COOLERS PLEASE). YOU NEED A TICKET TO GET IN AND SPACES ARE LIMITED.
THROUGHOUT THE EVENING BERNADETTE WILL SONGS FROM HER UPCOMING CD AS WELL AS MANY OF OUR FAVORITE POPULAR SONGS. BE ONE OF THE FIRST TO HEAR THESE NEW SONGS PERFORMED LIVE. CONTACT ………………………………..FOR TICKETS