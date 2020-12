DECEMBER 19TH AND 20TH, 2020

#20 MISTLETOE / JUSTIN BIEBER

#19 LET IT SNOW / CARLY RAE JEPSEN

#18 WINTER WONDERLAND / EURYTHMICS

#17 CHRISTMAS TIME / BRYAN ADAMS

#16 STEP INTO CHRISTMAS / ELTON JOHN

#15 CHRISTMAS SONG / NAT KING COLE

#14 SLEIGH RIDE / RONETTES

#13 UNDERNEATH THE TREE / KELLY CLARKSON

#12 SANTA BABY / MADONNA

KOOL Cameo: SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN / BRUCE SPRINGSTEEN

#11 RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER / GENE AUTRY

#10 WONDERFUL CHRISTMAS TIME / PAUL MCCARTNEY

#9 A HOLLY JOLLY CHRISTMAS / BURL IVES

#8 JINGLE BELL ROCK / BOBBY HELMS

#7 IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR / ANDY WILLIAMS

#6 HAPPY CHRISTMAS (WAR IS OVER) / JOHN LENNON

#5 FELIZ NAVIDAD / JOSE FELICIANO

#4 DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS / BAND AID

#3 ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE / BRENDA LEE

Blast From The Past: I WANT A HIPPOPOTAMUS FOR XMAS / GAYLA PEEVY

#2 LAST CHRISTMAS / WHAM

#1 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU / MARIAH CAREY