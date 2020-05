Terry Fox 40th Anniversary – Barrie

Engage with our social media accounts as we celebrate the day Terry Fox and the Marathon of Hope arrived in Barrie!!

Facebook:

Instapage:

Twitter: Social Media LinksFacebook: https://www.facebook.com/barrietfr Instapage: https://www.instagram.com/barrietfr/ Twitter: https://twitter.com/barrieTFR