April 17th & 18th, 2021
Did Dua Lipa stay on top another week?
#20 IF YOU LOVE HER– FOREST BLAKK
#19 JUST AS MUCH– DELANEY JANE & VIRGINIA TO VEGAS
#18 RED BUTTON– AJA
#17 LIFESTYLE– JASON DERULO & ADAM LEVINE
#16 ONE TOO MANY– KEITH URBAN & PINK
#15 WE’RE GOOD– DUA LIPA
#14 TAKE YOU DANCING– JASON DERULO
#13 AFTERGLOW– ED SHEERAN
#12 I’M NOT PRETTY– JESSIA
Kool Cameo: GENIE IN A BOTTLE / CHRISTINA AGUILERA
#11 MY HEAD & MY HEART– AVA MAX
#10 SOMEONE TO YOU– BANNERS
#9 BEAUTIFUL MISTAKES– MAROON 5
#8 ANYONE– JUSTIN BIEBER
#7 WILLOW– TAYLOR SWIFT
#6 HOLY– JUSTIN BIEBER
#5 I HOPE– GABBYBARRETT & CHARLIE PUTH
#4 MONSTER– SHAWN MENDES & JUSTIN BIEBER
#3 SAVE YOUR TEARS– THE WEEKND
Future Hit: LEAVE THE DOOR OPEN– ANDERSON PAKK & BRUNO MARS (SILK SONIC)
#2 DRIVERS LICENSE– OLIVIA RODRIGO
#1 LEVITATING– DUA LIPA