Top 20 Kool Countdown Week Of 3/12/2022-4/12/2022

Here’s today’s breakdown of the Top 20 and where each song came in at! This week’s future hit has a Eurovision star enter to the Top 20, and a Kool Cameo throwing it back to vintage Xtina!~ Amy

20– MUSIC FOR A SUSHI RESTAURANT – HARRY STYLES

19– WHITNEY – REVE

18– THESE NIGHTS – LOUD LUXURY (FEAT. KIDDO)

17- 2 BE LOVED – LIZZO

16– LIFT ME UP – RIHANNA

15– VICTORIA’S SECRET – JAX

14– NO EXCUSES – VIRGINIA TO VEGAS

13– FORGET ME – LEWIS CAPALDI

12– UNHOLY – SAM SMITH (FEAT. KIM PETRAS)

TOP 20 KOOL CAMEO: DIRRTY – CHRISTINA AGUILERA

(Xtina is iconic. That’s the reason.)

11– UH OH– TATE MCRAE

10– NEVER GONNA NOT DANCE AGAIN – P!NK

9– FLOWERS NEED RAIN – PRESTON PABLO, BANX & RANX

8– I LIKE YOU (A HAPPIER SONG) – POST MALONE (FEAT. DOJA CAT)

7– I’M GOOD – DAVID GUETTA & BEBE REXHA

6– SUNROOF – NICKY YOURE

5– UNSTOPPABLE – SIA

4– I AIN’T WORRIED – ONEREPUBLIC

3– LATE NIGHT TALKING– HARRY STYLES

TOP 20 FUTURE HIT: SNAP – ROSA LINN

(A song that got popular on Eurovision! Big shout out to Armenia!)

2– ANTI-HERO– TAYLOR SWIFT

1– HOLD ME CLOSER – ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS